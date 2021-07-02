Минпромторг может нарастить резервы медицинского кислорода

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Медицинский кислород поступает в российские регионы в необходимом количестве, но при этом Минпромторг может нарастить резервы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На данный момент медицинский кислород поступает в российские регионы в необходимом количестве, поставки идут. Тем не менее, предупреждая все возможные риски, в текущей эпидемиологической ситуации (когда растет количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, а следовательно, увеличивается и потребность в кислороде), Минпромторг России анализирует возможности дополнительного наращивания резервов медицинского кислорода. Мы взаимодействуем с потребителями технических газов, чтобы иметь детальную информацию о резервах, которые можно использовать в случае появления такой необходимости", - сообщили в министерстве.