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Университеты в Калининграде удвоили число бюджетных мест обучения по IT-направлениям

Это связано с ощутимым недостатком специалистов в сфере IT-технологий

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта и Калининградский государственный технический университет (КГТУ) в Калининграде в 2021 году увеличили количество бюджетных мест для обучения студентов по IT-направлениям и точным наукам в полтора - два раза. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Количество бюджетных мест по IT-направлениям в Балтийском федеральном университете имени И. Канта и Калининградском государственном техническом университете возросло в полтора-два раза. Увеличение набора связано с полномасштабной цифровой трансформацией всех отраслей экономики и социальной сферы и ощутимым недостатком специалистов в данной сфере", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметила заместитель председателя регионального правительства Наталья Сибирева, успешность цифровой трансформации региона, в первую очередь, зависит от достаточного количества высококвалифицированных IT-специалистов. Именно поэтому подготовке кадров в сфере информационных технологий уделяется особо пристальное внимание. В регионе ведется полномасштабная работа по популяризации IT-специальностей, проводится большое количество профильных мероприятий не только для студентов, но и для школьников, которые потенциально станут специалистами в сфере информационных технологий.

В БФУ ТАСС уточнили, что если в 2020 году по направлению Информационные системы в университете предлагалось 25 бюджетных мест, то в текущем году уже 50. Математическое обеспечение и администрирование ИС - 55, против 25 в 2020 году. Прикладная математика - 75 вместо 50, которые предоставлялись годом ранее.

В БФУ имени И. Канта по направлению "Компьютерные науки и инжиниринг" можно выбрать следующие специальности: "Разработка баз данных и интернет-приложений", "Компьютерная электроника и информационные технологии", "Информационные и автоматизированные системы обработки информации и управления", "Организация и технология защиты информации", "Инфокоммуникационные интегрированные системы и технологии", "Информатика и программирование", "Информационные системы в бизнесе". Кроме того, студенты научатся разрабатывать приложения различной степени сложности, компьютерные игры. Они будут на практике применять методы машинного обучения, освоят тенденции в области развития искусственного интеллекта, а также смогут строить нейронные сети и решать с их помощью различные практические задачи.

В КГТУ по программам бакалавриата желающие стать IT-специалистами могут выбрать специальности "Информатика и вычислительная техника", "Прикладная информатика", "Автоматизация технологических процессов и производств", по программе специалитета вуз предлагает получить высшее образование по направлению "Информационная безопасность автоматизированных систем".

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