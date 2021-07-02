Москалькова направила в МИД РФ списки заключенных в США россиян для возможного обмена

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила министру иностранных дел России Сергею Лаврову списки россиян для возможного обмена заключенными с США.

"Татьяна Николаевна Москалькова направила списки [заключенных в США россиян для возможного обмена] министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову", - сообщили ТАСС в пятницу в аппарате омбудсмена.

В Женеве (Швейцария) 16 июня состоялся саммит РФ - США, в ходе которого главы двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ и США могут найти определенные компромиссы по теме заключенных россиян, приговоренных в США, и американцев, отбывающих наказание в России. Глава государства отметил, что Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США поработают в этом направлении.