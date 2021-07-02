Заболеваемость ковидом в мире в июне упала почти в полтора раза

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире в июне оказалось примерно в полтора раза меньше, чем в мае. Как следует из подсчетов ТАСС, заболеваемость по итогам минувшего месяца опустилась до уровня октября.

В июне на планете выявили в общей сложности 11,2 млн заразившихся против 18,4 млн в мае. Сейчас болеют около 11 млн человек, что стало одним из самых низких показателей за последний год.

Однако смертность из-за новой инфекции продолжила расти и почти достигла максимального уровня, зафиксированного в январе, когда умерли свыше 400 тыс. заболевших. В июне было зарегистрировано 382 тыс. смертей - почти на 10% больше, чем в мае.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц.

Вспышки

Большинство случаев заражения в июне пришлось на Латинскую Америку, где началась новая волна эпидемии, а сравнительно низкие темпы вакцинации сочетаются с отказом от жестких ограничений.

Так, в Бразилии в июне заразились около 1,9 млн человек - примерно столько же, сколько месяцем ранее, а в Колумбии - 0,81 млн (в полтора раза больше, чем в мае). В Мексике новый подъем заболеваемости только начинается: за месяц там зарегистрировали чуть меньше 0,1 млн новых случаев, но этом почти вдвое превысило майские показатели.

В Восточном полушарии серьезные вспышки фиксируются в Великобритании, России и Индонезии. В Соединенном Королевстве, где в начале лета выявляли в среднем 3 тыс. заболевших в сутки, сейчас регистрируют почти 28 тыс. новых случаев в день. В России число подтверждаемых случаев возросло с 9 тыс. до 23 тыс. в сутки, а в Индонезии - с 5 тыс. до 25 тыс.

К стабилизации

В Индии заболеваемость коронавирусной инфекции в июне снизилась сразу вчетверо - ее диагностировали только у 2 млн человек. В США темпы распространения болезни и вовсе опустились до уровня марта прошлого года: если в мае 2021 года там выявили 0,87 млн заразившихся, то в июне - всего 0,4 млн.

Улучшается ситуация в Аргентине, где в один из первых дней месяца подтвердили 35 тыс. случаев заражения за день, а в последний - уже 22,7 тыс. Всего за месяц в республике заболели около 640 тыс. жителей.

В Турции очередная серьезная вспышка пришлась на середину весны, но в мае заболеваемость оставалась высокой. В июне она уменьшилась сразу вдвое, в среднем до 5,6 тыс. случаев в сутки.

Во многих странах Европы, где привита уже значительная часть населения, выявляют не более 2,5 тыс. заболевших в день, что позволяет властям отменять ограничительные меры. Однако говорить о полной стабилизации ситуации пока не приходится: так, в последние три дня темпы распространения инфекции резко ускорились в Испании - с 3,3 тыс. заразившихся в сутки до 12,3 тыс. Пока рано считать это началом новой вспышки, но в последний раз так много инфицированных в королевстве регистрировали в конце апреля.

Смертность

Выше всего смертность в тех странах, где продолжается подъем заболеваемости, но растет она и там, где пик пришелся на май. При этом уровень летальности с мая не изменился и остался на уровне 2,17%.

Больше всего заболевших сейчас умирает в Бразилии - около 1,8 тыс. в день. Смертность в стране держится на уровне последнего весеннего месяца.

В Аргентине, несмотря на начало стабилизации эпидемического процесса, смертность достигла пика - в один из дней там зарегистрировали почти 0,8 тыс. летальных исходов. На максимуме она и в Колумбии, где ежедневно от ковида умирает около 0,65 тыс. человек.

На пиковые показатели вышла и Россия - к концу месяца там стали регистрировать более 0,6 тыс. смертей в сутки, а в максимум по числу умерших обновляется уже четвертый день подряд.

Есть и обратные примеры: так, если в Индии в начале июня от ковида каждый день умирали около 3 тыс. жителей, то в последних числах месяца - уже менее 1 тыс. В США смертность сократилась с 0,5 тыс. до 0,2 тыс. случаев в сутки. В Великобритании, несмотря на новую серьезную вспышку, число смертей остается на минимуме - не больше 25 в день.