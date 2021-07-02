Теннисистка Сизикова подала жалобу в прокуратуру Парижа из-за клеветнических обвинений

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Яна Сизикова, которая была задержана в Париже 3 июня на 24 часа в связи с подозрениями в спортивной коррупции, подала жалобу прокурору Парижа из-за распространения клеветнических обвинений в ее адрес. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу адвокат россиянки Фредерик Бело.

"Яна подала жалобу на клеветнические обвинения прокурору Парижа", - отметил Бело. По его словам, "этим заявлением мадам Сизикова желает, чтобы ее статус потерпевшей был признан в этом деле". "Те, кто начали вести клеветническую кампанию с целью нанести ущерб ее репутации, должны быть найдены и понести наказание", - подчеркнул защитник.

4 июня Бело сообщил, что Сизикова была задержана в связи с подозрениями в спортивной коррупции и мошенничестве в составе организованной группы. По словам защиты, теннисистка сразу же отвергла эти обвинения, заявив, что считает себя жертвой ложной информации, распространенной в сети итальянским блогером.

26-летняя Сизикова была задержана 3 июня вечером после матча на проходящем в Париже турнире Roland Garros по подозрению в "умышленном проигрыше" в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Тогда соперницами россиянки и американки Мэдисон Бренгл были румынки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Румынские теннисистки выиграли тот матч со счетом 7:6, 6:4.

Сизикова была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Спустя 24 часа после задержания спортсменка была освобождена из-под стражи. Французские власти не стали брать с нее подписку о невыезде, ей вернули паспорт.

В активе Сизиковой один выигранный турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации в парном разряде и 43 выигранных турнира Международной федерации тенниса. На Открытом чемпионате Франции россиянка добилась в прошлом году лучшего результата на турнирах серии Большого шлема, впервые выйдя в основную сетку.