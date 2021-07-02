Темпы вакцинации от коронавируса на Ставрополье выросли втрое за сутки

ПЯТИГОРСК, 2 июля. /ТАСС/. Динамика вакцинации против коронавируса на Ставрополье выросла в три раза, за минувшие сутки привились 15 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Instagram в пятницу.

"Эпидситуация в нашем крае пока остается непростой. Но есть и ответ на этот вызов - динамика вакцинации на Ставрополье начала показывать кратный рост. Только за последние сутки общее число сделавших прививку увеличилось сразу на 15 тыс. человек. В том числе, более 12 тыс. человек получили первый компонент вакцины", - написал Владимиров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения края, 30 июня первым компонентом вакцины привились 4,9 тыс. человек, вторым компонентом - 1,5 тыс. Таким образом, число привившихся выросло более, чем в три раза.

По словам губернатора, запасы вакцины в крае позволяют удовлетворять возросшую потребность. В ближайшее время ожидается поступление очередной партии в 54,4 тыс. доз. С учетом увеличения числа желающих сделать прививку в дальнейшем увеличат поставки в край - до 100 тыс. доз вакцины в неделю.

По данным Минздрава региона, всего в Ставропольский край с сентября 2020 года поступило 404,5 тыс. комплектов вакцины против коронавируса. Количество людей, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса, на 30 июня составляет более 351 тыс., вторым - свыше 271 тыс.

По информации оперштаба Ставрополья, за все время пандемии в крае зарегистрировали 57 490 случаев заражения, за сутки - 159 новых случаев. В общей сложности от короравируса вылечились 54 104 пациента, умерли 1 686 человек.