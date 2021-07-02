Пискарев: до 70% иностранного финансирования НКО-иноагентов приходится на 8 организаций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. До 70% общего объема иностранного финансирования НКО-иноагентов приходится на восемь организаций, об этом глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил в интервью "Комсомольской правде" в пятницу.

Депутат отметил, что по состоянию на 31 декабря 2020 года в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, было включено 75 организаций. "И среди них основными получателями денежных средств из-за границы в прошлом году были "ПЦ Мемориал", "Гуманитарное действие", "Гражданское содействие", "Международный Мемориал", "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", "Сфера", Фонд "Общественный вердикт" и "Трансперенси интернешнл-Р" (признаны в РФ НКО-иноагентами). Согласно отчетам, иностранные поступления составляют 654,4 млн рублей", - приводятся его слова на сайте издания.

Пискарев отметил, что эти НКО-иноагенты на протяжении пяти последних лет лидируют по объемам иностранного финансирования. "На долю указанных организаций приходится от 50% до 70% от общего объема декларируемого иностранного финансирования НКО-иноагентов", - заявил он.

Глава комиссии добавил, что самые большие переводы поступают им из Великобритании, Германии, Бельгии и Швейцарии.