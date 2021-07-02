В Уфе на время фольклориады отменили требование о наличии прививки при посещении музеев

УФА, 2 июля. /ТАСС/. Региональный оперштаб Башкирии на время фольклориады, которая пройдет в республике с 3 по 10 июля, отменил требование о наличии прививки при посещении музеев, сообщила пресс-служба главы республики в пятницу.

"На период проведения VI Всемирной фольклориады, которая пройдет в Уфе с 3 по 10 июля, исключение сделают для Национального музея Республики Башкортостан, Республиканского музея Боевой Славы, Музея полярников имени Валериана Альбанова, Башкирского государственного художественного музея имени Михаила Нестерова, Музея археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Раиля Кузеева УНЦ РАН", - говорится в сообщении.

С 22 июня в регионе при посещении музеев требуется предъявить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, справку о наличии медицинского отвода или отрицательный тест ПЦР.

О фольклориаде

Мероприятие пройдет в Башкирии с 3 по 10 июля. В дни фестиваля в Уфе будет работать главная сцена - "Сердце фольклориады", на которой выступят коллективы стран-участниц, российские и мировые звезды этномузыки. Также запланирован самый большой хоровод дружбы с участием представителей более 200 национальностей - организаторы рассчитывают на включение этого события в Книгу рекордов Гиннесса.

Ожидается, что участие в фольклориаде примут порядка 2 тыс. артистов из более чем 60 стран, фестивальные программы пройдут в 35 муниципалитетах Башкирии. Каждую страну будет представлять коллектив, состоящий не более чем из 35 человек, - это артисты, оркестр, национальный делегат и руководитель коллектива. На церемонии открытия Россию представят ведущие коллективы из каждого федерального округа.

Президент России Владимир Путин в июне 2017 года подписал указ о проведении в 2020 году в Уфе VI Всемирной фольклориады. Она проходит раз в четыре года и призвана показать многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после его принимали Япония, Венгрия, Китай, Республика Корея и Мексика.