Койки для пациентов с коронавирусом развернули в детской клинической больнице Забайкалья

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края в пятницу развернуло отделение для пациентов с коронавирусом на базе краевой детской клинической больницы в Чите из-за роста заболеваемости, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"На базе учреждения подготовлено 150 коек для заболевших новой коронавирусной инфекцией, в том числе 30 коек для детей. Учреждению и его сотрудникам такой формат работы знаком. В прошлом году мы уже работали как инфекционный стационар в течение трех месяцев. Пациенты будут поступать в два отделения: детское и взрослое. В отделениях будут проходить лечение пациенты со средней степенью тяжести заболевания", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по эпидемиологическим вопросам краевой детской клинической больницы Елены Журавлевой.

Детей с другими диагнозами будут направлять на госпитальную базу краевой детской клинической больницы. Общее число развернутых в крае коек для пациентов с коронавирусом достигло 1,5 тыс.

Ранее региональный Минздрав сообщил, что в Забайкалье за сутки выявили 323 случая заражения коронавирусом - это максимальный для региона показатель за все время пандемии. Всего коронавирусом заразились 47 617 жителей, выписаны 44 036 человек, 906 пациентов умерли. В тяжелом состоянии находятся 174 пациента, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Действует обязательный масочный режим для всех жителей, а также запрет на банкеты в кафе и ресторанах и мероприятия с численностью участников более 50.

С февраля в регионе ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 192 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено провакцинировать не менее 60% взрослого населения - это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 социальных сферах.