Верфи в Кронштадте подготовят 40 кораблей и судов к параду ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Кронштадтский морской завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) подготовит к Главному военно-морскому параду 40 кораблей и судов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.

"Всего с участниками парада и судами обеспечения мы подготовим около 40 единиц. (…) В основном суда обеспечения с Ленинградской военно-морской базы, а также часть участников парада", - рассказал представитель пресс-службы, добавив, что готовность составляет 95%.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля - в День ВМФ. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).