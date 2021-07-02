В Москве вакцинировались все инспекторы Главконтроля, проводящие очные проверки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Все инспекторы, очно проверяющие соблюдение эпидемических мер и других требований в столице, вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"Конечно, инспекторы [Главконтроля] вакцинировались. Проверяющие, которые имеют риск заболевания, контрольные мероприятия очно не проводят", - сказал Данчиков в кулуарах Московского урбанистического форума.

Он уточнил, что сотрудники ведомства пройдут вакцинацию в соответствии с постановлением главного санитарного врача Москвы в срок. "Первый компонент вакцины получили более 60% всех сотрудников Главного контрольного управления", - заключил Данчиков.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, занятых в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 100 пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.