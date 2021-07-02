Жители двух подъездов дома в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, вернулись в квартиры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Жители двух не пострадавших подъездов дома в Нижнем Новгороде, где ранее взорвался газ, вернулись в свои квартиры, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Жители двух подъездов дома на Светлоярской в Нижнем Новгороде смогли вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В двух подъездах восстановлено газоснабжение, а водоснабжение и электроснабжение планируется восстановить до конца дня", - сообщили в пресс-службе, по информации которой, на месте продолжаются работы по контраварийному укреплению, после чего будет решаться вопрос о возможности доступа жителей третьего подъезда в свои квартиры за вещами.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что всем руководителям профильных ведомств правительства региона даны поручения оказывать необходимое содействие. "Это касается как ликвидации последствий ЧП на месте, так и расселения жителей наиболее пострадавшего подъезда", - сказал Никитин.

Он также сообщил, что из эвакуированных 26 человек семеро разместятся в гостинице, 16 - у родственников, трое остаются в больнице. Эвакуированных жителей обеспечили горячим питанием в пункте временного размещения.

Утром 2 июля в 36-квартирном кирпичном доме 1959 года на Светлоярской улице произошел взрыв газа. Четырех человек госпитализировали. Из дома эвакуировали более 60 человек, в том числе девять детей. Повреждены несущие конструкции дома. Возбуждено уголовное дело.