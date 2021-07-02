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И.о. ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что решение бывшего ректора вуза Ярослава Кузьминова об отставке стало для него неожиданным
И.о. ректора НИУ ВШЭ Никита Анисимов Валентин Егоршин/ТАСС
Описание
И.о. ректора НИУ ВШЭ Никита Анисимов
© Валентин Егоршин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на ученом совете вуза.

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"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" назначен Никита Юрьевич Анисимов", - сказал Фальков.

Он добавил, что решение бывшего ректора вуза Ярослава Кузьминова об отставке стало для него неожиданным. "Скажу, что мы за последние полтора года несколько раз касались разных аспектов, Ярослав Иванович откровенно и свободно высказывался, в том числе, и относительно своей траектории. Хотя это решение, которое он принял, оно и для меня было достаточно неожиданным", - отметил министр.

Фальков также поблагодарил Кузьминова за последние достижения вуза, который, по его словам, за последние годы показал "высокий рост, формирование уникального коллектива уникальной институции".

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