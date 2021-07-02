И.о. ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" назначен Никита Юрьевич Анисимов", - сказал Фальков.

Он добавил, что решение бывшего ректора вуза Ярослава Кузьминова об отставке стало для него неожиданным. "Скажу, что мы за последние полтора года несколько раз касались разных аспектов, Ярослав Иванович откровенно и свободно высказывался, в том числе, и относительно своей траектории. Хотя это решение, которое он принял, оно и для меня было достаточно неожиданным", - отметил министр.

Фальков также поблагодарил Кузьминова за последние достижения вуза, который, по его словам, за последние годы показал "высокий рост, формирование уникального коллектива уникальной институции".