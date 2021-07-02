Китай поставил другим странам мира более 480 млн доз вакцин от коронавируса

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Китай направил более 480 млн доз вакцин от коронавируса примерно 100 странам. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"К настоящему моменту более чем в 100 странах мира одобрены к использованию китайские вакцины от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ] внесла вакцины Sinopharm и Sinovac в список препаратов, одобренных для экстренного использования", - говорится в его заявлении, распространенном на официальном сайте МИД КНР.

Ван Вэньбинь также отметил, что, по убеждению Китая, вакцина против коронавируса должна стать общим достоянием и что КНР уже предоставила миру этот препарат в огромных количествах. Он также сообщил, что Пекин намерен выделить еще 10 млн доз препарата для международной инициативы COVAX.

Ван Вэньбинь заявил, что Китай продолжит вносить свой вклад в обеспечение доступности вакцин в развивающихся странах, а также призвал все государства способствовать справедливому распределению вакцин в мире.

Согласно условиям инициативы COVAX, возглавляемой ВОЗ, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.