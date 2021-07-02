В Вологодской области создадут два новых заказника в местах нерестилища ценных пород рыбы

ВОЛОГДА, 2 июля. /ТАСС/. Две новые особо охраняемые природные территории суммарной площадью почти 21 тыс. га создадут в Вологодской области, сообщили ТАСС в пятницу в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

"Приняты решения о формировании двух особо охраняемых природных территорий регионального значения в акватории Шекснинского водохранилища (озерная часть - Белое озеро, разливы рек Мегра, Шола, Ковжа, Кема) общей площадью 12,2 тыс. га и в акватории Рыбинского водохранилища (разливы реки Кондошки за исключением озера Раменье) общей площадью 8,7 тыс. га", - сообщили ТАСС в департаменте.

По информации ведомства, общий объем вылова рыбы в водоемах области колеблется в пределах 1,5-1,8 тыс. тонн и около 70% этого объема добывается в Белом озере и Рыбинском водохранилище. Разливы рек Мегра, Шола, Ковжа, Кема Белого озера и разливы реки Кондошки Рыбинского водохранилища являются местами нереста основных ценных промысловых видов рыбы - судака, щуки, леща. Эта рыба особо ценится и в любительском рыболовстве. Главное условие пополнения промысловых стад рыбы - это ее нерест и нагул, поэтому и было принято решение создать областные биологические заказники на основных нерестилищах крупных водоемов. Это решение приняли по итогам обсуждения вопроса с учеными, представителями Федерального агентства по рыболовству, рыбопромысловых организаций, общественных объединений.

Планируется, что в ходе создания заказников научные организации проведут комплексное экологическое обследование территории, в соответствии с ним уточнят площадь акватории, определят режим хозяйственной деятельности, разработают рекомендации по проведению рыбоводно-мелиоративных работ, по установке искусственных нерестилищ.

"Основная цель создания заказников - предотвратить загрязнение, засорение нерестилищ и мест нагула молоди рыб, предупредить массовое уничтожение маточного стада рыб. Режим рыболовства будет сохранен, граждане смогут посещать данные территории бесплатно", - уточнили в департаменте.