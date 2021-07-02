Режим повышенной готовности из-за пандемии продлили в Марий Эл до 9 августа

2 июля. ТАСС. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 9 августа. Такое решение глава республики Александр Евстифеев принял в пятницу на заседании местного правительства, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее власти Марий Эл продлевали режим повышенной готовности из-за пандемии до 5 июля.

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации режим повышенной готовности в республике продлен до 9 августа 2021 года. Александр Евстифеев подписал документ о внесении изменений в указ главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Согласно введенным ограничениям, приостанавливается деятельность кафе, расположенных в торгово-развлекательных центрах, кроме продажи навынос и услуг доставки. Кроме того, с 23:00 до 06:00 запрещена деятельность кафе, ночных клубов, баров и дискотек, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах сокращено до 50% от общей вместимости, при этом запрещается буфетное обслуживание. В ЗАГСах регистрации брака допускаются при условии нахождения не более 10 человек.

В республике по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл за последние сутки 49 человек заразились коронавирусом, всего выявлено 14 404 случая, 13 786 пациентов выздоровели, 293 умерли.