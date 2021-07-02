Путин подписал закон о регистрации в любых ЗАГС рождения ребенка или расторжения брака

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении экстерриториального принципа регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее законодательство предусматривало, что рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей, расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. При этом экстерриториальный принцип, то есть регистрация в любом ЗАГС, применялся только в отношении заключения брака.

Документ закрепляет право заявителя на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ, независимо от места жительства и места наступления юридического факта.

Кроме того, закон устанавливает ведение в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения федерального реестра медицинских документов о рождении, который будет содержать электронные документы о рождении и сведения о рожденном ребенке и его матери. Сведения для реестра будут предоставляться медорганизациями. Одновременно прописывается ведение федерального реестра медицинских документов о смерти, который будет содержать электронные документы о смерти и перинатальной смерти, а также сведения об умершем.