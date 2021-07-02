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Чернышенко заявил, что кабмин готов поддерживать Никиту Анисимова на посту ректора ВШЭ

Вице-премьер отметил, что Никита Анисимов - один из самых успешных управленцев в системе высшего образования России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство РФ готово поддерживать Никиту Анисимова на посту ректора Высшей школы экономики (ВШЭ), заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Анисимов в пятницу был назначен и.о. ректора ВШЭ.

"Никита Юрьевич продолжит курс на всестороннее развитие ВШЭ и укрепление позиций вуза в мировых и национальных рейтингах вузов. Правительство со своей стороны готово его поддерживать и помогать. Уверен, что под его руководством команда ВШЭ не только сохранит, но и приумножит многолетние достижения университета", - привели слова вице-премьера в его пресс-службе.

Чернышенко отметил, что Анисимов - один из самых успешных управленцев в системе высшего образования РФ. За его плечами опыт работы проректором в МГУ и Университете машиностроения (МАМИ), а также пять лет ректорства в Дальневосточном федеральном университете.

Чернышенко также отметил, что ВШЭ - один из фундаментальных центров российской системы высшего образования. "Правительство регулярно обращается к исследованиям специалистов ВШЭ и опирается на интеллектуальный потенциал вуза в принятии решений. Безусловно, высоким авторитетом Вышка обязана одному из основателей - Ярославу Ивановичу Кузьминову, который возглавлял ВШЭ на протяжении 28 лет. Все годы Вышка оставалась одним из самых прогрессивных вузов страны. В должности научного руководителя ВШЭ Ярослав Иванович продолжит развивать образовательный и научный потенциал университета", - добавил он.

1 июля стало известно, что Ярослав Кузьминов принял решение покинуть пост ректора ВШЭ, который он занимал с 1992 года. В ходе тайного голосования членов ученого совета вуза он был избран новым научным руководителем университета.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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