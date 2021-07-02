Путин направил соболезнования родным и близким Сличенко

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким художественного руководителя Московского цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко, который умер в пятницу в возрасте 86 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"С глубокой скорбью узнал о кончине Николая Алексеевича Сличенко. Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия", - говорится в телеграмме.

Как отметил президент, Сличенко воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей, а коллеги и благодарная публика ценили его за "щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние".

"Светлая память о народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества", - добавил Путин.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. После войны поступил в труппу театра "Ромэн". В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив. В октябре 1978 года Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для театра "Ромэн".