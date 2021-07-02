Костромская больница извинилась перед пациенткой, пострадавшей от грубости санитарки

КОСТРОМА, 2 июля. /ТАСС/. Персонал городской больницы Костромы принес извинения пациентке, которую била и оскорбляла санитарка, видео инцидента было опубликовано в соцсетях и СМИ. Об этом журналистам сообщил главный врач больницы Евгений Нечаев.

"К руководству отделения будут применены меры дисциплинарного взыскания за ненадлежащую организацию работы медперсонала. Пациенту принесены извинения, родственникам пациента также будут принесены извинения в ближайшее время", - сказал Нечаев.

Он также сообщил, что администрацией городской больницы проводится проверка, санитарка отстранена от работы и будет уволена. "Материалы проверки будут переданы в органы прокуратуры для оценки с юридической стороны действий сотрудника", - добавил Нечаев.

Ранее по факту публикации видеозаписи проверку начали полиция, Следственный комитет и департамент здравоохранения Костромской области.

На видео пациентка лежит на больничной кровати, санитарка пытается ее перевернуть, бьет по лицу и ругает, обращается грубо. Пациентка кричит. Видео снято в отделении травматологии.