МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил заммэра Москвы Петра Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ. <...> За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Бирюкова Петра Павловича - заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства", - говорится в тексте документа.

Бирюков работает в системе органов исполнительной власти Москвы с 1990 года. Когда мэром был Юрий Лужков, он назначил Петра Бирюкова своим первым заместителем, руководителем комплекса городского хозяйства 27 июля 2007 года. К исполнению обязанностей Бирюков приступил с 30 июля того же года, сменив на посту Петра Аксенова. Занимался, в частности, реализацией реформы ЖКХ, направленной на разгосударствление сектора и передачу управления жилыми домами частным компаниям. После отставки Лужкова в связи с утратой доверия президента РФ и назначения мэром столицы Сергея Собянина Бирюков сохранил пост в новом правительстве города. 26 октября 2010 года он был назначен заместителем мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Дважды переназначался на должность - в сентябре 2013 года в сентябре 2018 года.

Также Бирюков награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006), Александра Невского (2018), имеет благодарность президента РФ (2017). Бирюков является заслуженным строителем РФ, почетным строителем России и почетным строителем Москвы.