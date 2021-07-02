В России произведено более 3,4 млн доз "Эпиваккороны"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" произведено в России, в оборот введено более 3,1 млн доз. Об этом сообщили журналистам в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

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"Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" и его индустриальными партнерами произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз, со складов отгружено более 2,4 миллиона доз", - говорится в сообщении.

Очередная отгрузка вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в объеме 750 тыс. доз произойдет в начале следующей недели. "Очередная отгрузка препарата в объеме 750 тыс. доз ожидается в начале следующей недели", - сообщает "Вектор".

Отмечается, что индустриальные партнеры центра продолжают выпуск вакцины, чтобы удовлетворить высокий спрос на препарат.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

В четверг на официальном сайте мэра столицы сообщалось, что вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку временно приостановлена.