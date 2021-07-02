Путин посмертно наградил орденами Мужества судебных приставов, убитых жителем Сочи в июне

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посмертно наградил судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна, убитых 9 июня жителем Сочи во время проведения ими исполнительных действий. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, Агозян и Матевосян "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга", посмертно удостоены орденов Мужества.

В Сочи 9 июня на улице Просвещения во время мероприятий по обеспечению решения суда о сносе незаконных строений 60-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по судебным приставам. Приставы погибли, стрелявший арестован.