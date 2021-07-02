Главу Адыгеи наградили орденом Почета

МАЙКОП, 2 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин наградил орденом Почета главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Соответствующий указ в пятницу опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, Кумпилов награжден орденом Почета "за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Адыгея".
Мурат Кумпилов родился в 1973 году в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи, следует из данных на официальном сайте исполнительных органов государственной власти региона. 12 января 2017 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея. 10 сентября 2017 года депутатами Государственного Совета - Хасэ Адыгеи избран главой республики. Женат, воспитывает четверых детей.