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Александр Калягин выразил соболезнования родным Николая Сличенко

Союза театральных деятелей отметил, что худрук театра "Ромэн" до последнего выходил на сцену

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского цыганского театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко до последнего играл в спектаклях своего театра, понимая значение своего участия в постановках. Об этом ТАСС заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Николай Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни.

"Николай Алексеевич Сличенко мне прежде всего понравился как артист, а потом я познакомился с ним как с человеком <…> Он до последнего играл в спектаклях, понимая, что участие такой звезды, как он, необходимо в постановках его театра. Он это делал безукоризненно. А потом, нельзя забыть о его фантастическом голосе", - сказал Калягин.

Глава СТД подчеркнул, что Сличенко был очень теплым и отзывчивым человеком. "Сличенко сделал театр "Ромэн", он был одним из его создателей. Это говорит о многом. Не зря его называли первым цыганом в России", - заметил Калягин. Он добавил, что Сличенко отзывался на просьбы многих своих артистов, помогал в организации лечения.

"Прежде всего, это актерская и человеческая потеря. По всему видно, как он работал со своими цыганами <…> Я восхищен этим человеком, соболезную его семье, всему театру "Ромэн". Уходят родные, великие люди. Жаль, что таких больше не будет", - заключил глава СТД.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. После войны поступил в труппу театра "Ромэн". В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив. В октябре 1978 года Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для театра "Ромэн".

Теги
РоссияКалягин, Александр АлександровичСличенко, Николай Алексеевич
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