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Приехавшие на курорты Кубани без прививки с 1 августа должны будут сделать ее на месте

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россияне, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с августа смогут приехать на курорты Краснодарского края с возможностью привиться на месте в течение трех дней. Имеющим медицинский отвод достаточно будет предъявить результаты теста, заявила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации - ПЦР-тест, действительный 72 часа. Те граждане, которые не вакцинированы, - властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края", - сказала она.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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