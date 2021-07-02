В Северной Осетии объявили тендер на создание центра профилактики терроризма в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии объявили тендер на строительство международного центра профилактики терроризма "Беслан. Школа № 1". Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики в пятницу.

"Управление капитального строительства Северной Осетии объявило тендер на создание центра. Начальная цена контракта составляет 206,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма появится в захваченной в 2004 году школе в Беслане. Проектом предусмотрена реставрация существующего здания школы № 1 и строительство нового вспомогательного здания музея. На эти цели необходимо более 220 млн рублей. Реализацией проекта занимается комитет "Матери Беслана". По проекту, в центре будут созданы объекты, связанные с терактом в Беслане, а также фото- и видеоматериалы, созданные во время и после трагедии, часть из которых ранее нигде не демонстрировалась.