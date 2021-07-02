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Более 1 млн человек в России привились вакциной "Эпиваккорона"

Серьезных побочных эффектов у них не зарегистрировано, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 1 млн человек в России сделали прививку от коронавируса препаратом "Эпиваккорона", серьезных побочных эффектов у них зарегистрировано не было. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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"С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек. И мы подтверждаем, что вакцина является абсолютно безопасной. Мы не видим никаких значимых побочных эффектов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Максютов отметил, что Роспотребнадзор ведет активное наблюдение за привитыми медицинскими работниками и сотрудниками лабораторий, напрямую контактирующими с вирусом. "Все вакцинированные защищены", - подчеркнул он.

Максютов подчеркнул, что состав "Эпиваккороны" не содержит ни живого, ни "убитого" вируса, ни генетического материала - ДНК или РНК. Поэтому препарат даже в теории не может оказывать никакого влияния на ДНК человека при вакцинации.

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