Более 1 млн человек в России привились вакциной "Эпиваккорона"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 1 млн человек в России сделали прививку от коронавируса препаратом "Эпиваккорона", серьезных побочных эффектов у них зарегистрировано не было. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек. И мы подтверждаем, что вакцина является абсолютно безопасной. Мы не видим никаких значимых побочных эффектов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Максютов отметил, что Роспотребнадзор ведет активное наблюдение за привитыми медицинскими работниками и сотрудниками лабораторий, напрямую контактирующими с вирусом. "Все вакцинированные защищены", - подчеркнул он.

Максютов подчеркнул, что состав "Эпиваккороны" не содержит ни живого, ни "убитого" вируса, ни генетического материала - ДНК или РНК. Поэтому препарат даже в теории не может оказывать никакого влияния на ДНК человека при вакцинации.