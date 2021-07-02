Эксперт: молодые люди стали уязвимее к коронавирусу из-за его мутаций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новые штаммы коронавируса изменили клиническую картину течения ковида, а также сделали более уязвимыми к вирусу молодых людей, сообщила в пятницу журналистам главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

"На сегодняшний день в связи с появлением новых штаммов коронавирусной инфекции изменилась и клиническая картина, и теперь коронавирус опасен для людей молодых. Клиническая картина утяжелилась, появляются осложнения, возникает одышка, поражаются легкие, все это быстро прогрессирует", - сказала она, посоветовав всем, кто достиг 18 лет, также прививаться от ковида.

Драпкина также пояснила, что на сегодняшний день нет окончательных данных о том, какой уровень антител к коронавирусу защищает на 100%, именно поэтому прививаться стоит вне зависимости от результатов теста. "Антитела, которые выработались на изначальный штамм, могут не среагировать должным образом на новый штамм коронавируса. Потому так важно в условиях пандемии вакцинироваться вне зависимости от уровня и количества антител", - заключила она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 561 360 случаев заражения, выздоровели 5 035 518 человек, умерли 136 565. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.