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Пандемия COVID-19
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В "Векторе" уверены, что состав "Эпиваккороны" для вакцинации детей не изменится

По словам главы центра Рината Максютова, уверенность разработчиков позволила привить собственных детей и подростков еще осенью 2020 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Состав "Эпиваккороны" не потребуется менять для вакцинации от коронавируса детей и подростков. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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"Мы понимаем ваше беспокойство и, конечно, это очень важный вопрос - защитить детское население. С учетом полной безопасности вакцины "Эпиваккорона" для совершеннолетних мы уверены, что не потребуется изменять состав вакцины при переходе на подростков и детей. Но необходимо разделить нашу уверенность и регуляторику", - сказал он журналистам.

По словам Максютова, уверенность разработчиков позволила привить собственных детей и подростков еще осенью прошлого года. "А есть регуляторный вопрос. Любой препарат, который входит в гражданское применение, должен пройти определенные стадии клинических исследований", - пояснил он.

Исследования на подростках

Максютов сообщил, что клинические исследования "Эпиваккороны" на подростках 15-17 лет начнутся только после завершения испытаний на совершеннолетних добровольцах. 

"Клинические исследования на добровольцах от 18 до 60 лет, и только после их завершения последовательные клинические исследования на подростках от 15 до 17 лет. Далее от 10 до 14 [лет] и последовательно снижая возрастные группы до новорожденных", - сказал он журналистам.

Максютов выразил уверенность, что в ближайшее время "Вектор" сможет вернуться к вопросу о начале клинических исследований на детях.

 

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