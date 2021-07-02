В "Векторе" считают, что любая вакцина РФ подходит для ревакцинации от коронавируса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Любая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России, подходит для ревакцинации. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Повторная вакцинация, она предназначена для усиления и закрепления иммунитета. Поэтому независимо от того, какой вакциной мы привились в первый раз, пройдя полный цикл вакцинации, при наступлении момента, когда потребуется повторная вакцинация, чтобы защитить нас и наших близких, можно применять любую зарегистрированную в России вакцину в соответствии со схемой применения, в соответствии с инструкцией", - сказал он журналистам.

Максютов также сообщил, что разница между индийским штаммом коронавируса "дельта" и его мутировавшей версией "дельта плюс" не является принципиальной.

"Фактически это всего одна аминокислотная замена. Различия непринципиальны", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько велика разница между этими двумя штаммами.

Максютов добавил, что сегодня четыре известные в мире мутации коронавируса вызывают обеспокоенность - это "альфа" - британский штамм, "бета" - южноафриканский, "гамма" - бразильский и "дельта" - индийский. Он отметил, что вакцина "Эпиваккорона" эффективна в их отношении. "И я уверяю вас, что ни одна замена, которая характерна для этих четырех вариантов, не попадает в последовательности пептидов, которые являются основой нашей вакцины. Вакцина продолжает обучать иммунный ответ вакцинированных против новых вариантов за счет использования именно этих стабильных участков нового коронавируса", - заверил разработчик.