Эксперт: при отсутствии эффекта от прививки от ковида можно через полгода сменить вакцину

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Человек, у которого после вакцинации от коронавируса не выработались антитела, должен привиться снова через полгода, возможно, другой вакциной. Такое мнение выразил в пятницу директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

"Если человек после прохождения вакцинации решил сделать тест на антитела и он показал, что антитела не определяются, через шесть месяцев нужно вакцинироваться повторно с возможной заменой вакцинного препарата. Если после повторной вакцинации антитела также не определяются, необходимо обратиться к врачу для проведения всестороннего обследования", - сказал Хаитов журналистам. Он отметил, что для повторной вакцинации могут использоваться все препараты, зарегистрированные в стране.

При этом в случае серьезных нежелательных реакций при первичной вакцинации рекомендуется поменять препарат. Как пояснил эксперт, речь идет не о легких эффектах, таких как температура, головная боль и боль в месте укола. "Бояться смены вакцины не нужно, мы же прививаемся каждый год разными вакцинами от гриппа", - пояснил Хаитов.

Возможность медицинского отвода от вакцинации должен определять лечащий врач, напомнил он. К основным противопоказаниям сейчас относятся возраст до 18 лет, тяжелые формы аллергических заболеваний и период грудного вскармливания. Хаитов отметил, что при первичном иммунодефиците вакцинация проводится только по консультации с лечащим врачом. "Если есть такие противопоказания, человеку ни в коем случае нельзя вакцинироваться. В этом случае ему дается справка о наличии противопоказаний. При острых инфекционных и неинфекционных хронических и онкологических заболеваниях в стадии обострения прививку от коронавируса делают только после выздоровления или ремиссии", - заключил он.