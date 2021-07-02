Гендиректор центра "Вектор" повторно привился "Эпиваккороной"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что уже повторно привился от коронавируса "Эпиваккороной".

"Я - наглядный пример. Я уже поставил себе повторную прививку и защитил свою семью, привитые многие мои коллеги. Чувствуют себя отлично и продолжают работать в режиме "24 на 7", - сказал он в пятницу журналистам.

Максютов пояснил, что некоторые сотрудники центра "Вектор" одними из первых вакцинировались "Эпиваккороной" еще в рамках клинических исследований, начавшихся в июле 2020 года. После регистрации вакцины возможность привиться появилась у всех сотрудников и их близких. По словам Максютова, спустя восемь месяцев, многие теперь проходят повторную вакцинацию.

"Все чувствуют себя прекрасно. Никакого повышения температуры не было ни у меня, ни у моих близких", - заключил он.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.