Вакцину "Эпиваккорона" в шприц-дозах нельзя будет купить в аптеках

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вакцину от коронавируса "Эпиваккорона" в шприц-дозах нельзя будет купить в аптеке или применять самостоятельно. Она будет использоваться только в прививочных кабинетах, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Применять вакцину самостоятельно, без медицинского сопровождения в прививочных кабинетах невозможно. Купить такую вакцину в аптеке тоже будет невозможно. Только официальная вакцинация через сайт Госуслуги в прививочных кабинетах", - сказал он.

Максютов пояснил, что вакцина в шприц-дозах принципиально ничем не отличается от препарата в ампулах. Ее преимущество заключается лишь в том, что это полностью подготовленный к применению препарат, позволяющий при вакцинации сократить время работы врача и снизить любые риски, возникающие при использовании ампул и наполнении шприца. Такая вакцина удобна для применения в прививочных пунктах и в полевых условиях, отметил разработчик.

"Зарегистрирована вакцина для применения несколько дней назад. Произведены были серии для этой регистрации еще в начале марта, и вот этот промежуток времени, практически четыре месяца, потребовался для доказательства того, что при переходе вакцины с ампул на шприц-дозы, она сохранила все свои свойства. Она также безопасна и эффективна, она стабильна, несмотря на изменение формы. Сейчас мы рассматриваем вариант изменения производственного плана для включения в производство не только ампул, но и шприц-доз", - заключил Максютов.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Центр 28 июня 2021 года получил обновленное регистрационное удостоверение на "Эпиваккорону", теперь она может производиться в виде шприц-доз.