Минздрав рекомендовал прививать от ковида беременных из группы риска с 22 недель

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вакцинация против нового коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции "Спутником V" целесообразна с 22 недель беременности, следует из временных методических рекомендаций Минздрава о вакцинации населения от COVID-19.

"Применять вакцину "Гам-ковид-вак" при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности", - говорится в рекомендациях.

К группам риска по коронавирусу среди беременных относят беременных с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми (ССЗ) и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. "В одной четвертой случаев женщины, перенесшие COVID-19 во время беременности, имеют сопутствующие хронические соматические заболевания, наиболее частыми из которых являются ожирение (18,4%), хронические заболевания легких (16,6%), сахарный диабет (11,3%) и ССЗ (11,1%)", - отмечается в рекомендациях. При этом отмечается, что ожирение в 2-3 раза увеличивает шансы развития тяжелых форм инфекции. "Это связано с частым сочетанием ожирения и соматических, эндокринных и других заболеваний, метаболических расстройств и иммунных нарушений", - говорится в документе.

Данных о том, что вакцина "Спутник V" представляет опасность для беременной женщины или ее плода, нет, следует из документа.

"Исходя из известных данных о влиянии вакцин от COVID-19 на акушерские и перинатальные исходы, нет данных о том, что данные вакцины представляют опасность для беременных женщин или плода", - говорится в рекомендациях.

В документе отмечается, что регистр Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который содержит большую часть данных о вакцинации во время беременности, по данным на 17 мая 2021 года, насчитывает более 114 тыс. женщин. Опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. "Частота осложнений беременных не отличалась от частоты осложнений у невакцинированных пациенток. Был сделан вывод о том, что на сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы", - отмечается в рекомендациях.

25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований, эксперты приняли решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" у беременных. Министр уточнил, что "таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".