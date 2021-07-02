Решение о приеме на курортах Кубани туристов, не привитых от коронавируса, примут 8 июля

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края примут решение о приеме на курортах региона туристов, не привитых от коронавируса, 8 июля на заседании регионального оперативного штаба. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с властями Краснодарского края достигнуты договоренности о смягчении ограничительных мер по размещению отдыхающих в гостиницах и отелях: с 1 августа регион продолжит принимать невакцинированных.

"Такие договоренности между Татьяной Голиковой и Вениамином Кондратьевым были достигнуты. Официальное решение будет принято на краевом оперативном штабе, который пройдет 8 июля. На данный момент Министерство здравоохранения Краснодарского края совместно с Министерством курортов Краснодарского края просчитывают необходимое количество вакцины, исходя из бронирования номерного фонда во всех объектах размещения региона на август - сентябрь", - сообщил представитель администрации края.

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. В соответствии с действующей редакцией постановления губернатора, с 1 августа гостиницам и отелям предписано размещать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. ПЦР-тесты в гостиницах и отелях на Кубани не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.

Также гостиницы и отели Кубани могут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат из личного кабинета портала госуслуг, при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.