Эрмитаж выразил недовольство организацией зоны просмотра Евро на Дворцовой площади

"Возведение на Дворцовой площади "лагеря" для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным "парком культуры и отдыха". Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход", - говорится в сообщении музея.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж выразил недовольство тем, как организована зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу на Дворцовой площади. Критические замечания в отношении открывшейся в пятницу зоны для болельщиков представители музея опубликовали на официальном сайте Эрмитажа.

В публикации также отмечается, что в связи с появлением фан-зоны на Дворцовой площади Эрмитаж вместе с правоохранительными органами принял дополнительные меры для обеспечения безопасности музея и беспрепятственного прохода в него посетителей.

"Привлечены дополнительные расчеты сотрудников Росгвардии, организовано усиленное патрулирование периметра зданий музейного комплекса, выставлены дополнительные посты сотрудников Службы музейной безопасности, обеспечена работа всех входов в музей. 2 и 3 июля 2021 года (а также в дни других матчей), когда возможности прохода в Эрмитаж будут ограничены, для удобства посетителей Главного штаба Эрмитажа открывается дополнительный вход со стороны набережной Мойки, дом 47", - отметили представители Эрмитажа.

Зону публичного просмотра решающих матчей чемпионата Европы по футболу открыли в пятницу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в дополнение к действующим фан-зонам на Конюшенной площади и у дворца спорта "Юбилейный". Площадка начала работу за несколько часов до четвертьфинальной игры между сборными Швейцарии и Испании - последней встречи Евро на стадионе в Петербурге. Центральный элемент фан-зоны - огромный экран, который разместился перед аркой Главного штаба, рядом с ним расположена сцена. Как отметили организаторы, на Дворцовой для болельщиков не предусмотрены активности в виде поля для мини-футбола, аквагрима и каких-либо конкурсов.