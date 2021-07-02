Эксперт заявил, что вакцины от COVID-19 эффективны, несмотря на мутации вируса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вакцины от COVID-19 остаются эффективными, несмотря на мутации вируса. Об этом сказал в пятницу журналистам заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.

"Запас прочности у вакцин такой, что, в принципе, это существенно никак не повлияет. Поэтому, несмотря на то, что геном вируса изменяется, вакцины все равно остаются эффективными", - сказал Дедков.

По его словам, происходящие изменения в структуре генома коронавируса "не влияют драматически на антигенную структуру".

Вакцинация переболевших

Переболевшие COVID-19 или привившиеся от нового коронавируса должны вакцинироваться через шесть месяцев после получения иммунитета, добавил Дедков.

"Независимо от того, каким образом получен иммунитет от коронавируса, естественным путем или после вакцинации, он сохраняется в среднем шесть месяцев. Об этом говорят исследования, которые проводились за рубежом, говорят исследования, которые проводились нашими учеными. Поэтому рекомендации ВОЗ таковы, что для более эффективной борьбы с эпидемией, как сейчас у нас происходит, необходимо прививаться и привитым, и не переболевшим, и переболевшим, но не привитым, и привитым и переболевшим - вне зависимости от категории после "последнего события" (получения иммунитета к SARS-CoV-2 - прим. ТАСС) надо отсчитать шесть месяцев и привиться", - сказал эксперт.

Он отметил, что это относится к вакцинации по эпидпоказаниям, сейчас именно такой период . "В дальнейшем, когда вакцинация войдет в плановый режим, достаточно будет вакцинироваться раз в год", - сказал он.