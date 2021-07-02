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Пандемия COVID-19

В Ливане впервые выявили заразившихся дельта-штаммом нового коронавируса

За минувшие сутки в стране выявлено 210 случаев инфицирования всеми штаммами коронавируса

КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Три первых случая заражения высоко заразным штаммом нового коронавируса "дельта" выявлены в Ливане. Об этом сообщил в пятницу и. о. министра здравоохранения Хамад Хасан.

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"Вакцинация - единственный способ защиты в дополнение к мерам предосторожности", - отметил он и рекомендовал всем гражданам и жителям страны старше 30 лет, кто воздержался от вакцинации препаратом AstraZeneca, привиться любым другим доступным препаратом.

Согласно последним данным Минздрава, за минувшие сутки выявлено 210 случае инфицирования, от осложнений умерли четыре человека. Всего с начала пандемии заразились более полумиллиона человек, 7 856 умерли. В 8-миллионном Ливане число вакцинированных уже достигло 1 млн человек. В стране доступны вакцины Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".

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