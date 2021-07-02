Эксперт заявил, что вакцинация беременных защитит от тяжелых последствий COVID-19

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вакцинация беременных позволит защитить от тяжелых последствий COVID-19. Об этом сказал в пятницу журналистам директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

"Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о безопасности вакцинации беременных. В мире накоплено достаточно данных о влиянии вакцинации на плод. Поэтому иммунизация мам, именно своевременная иммунизация будущих мам, это надежная возможность защитить", - сказал Тотолян, отметив, что речь, в частности, идет о защите от возможных выкидышей как следствия ковида.

Ученый подчеркнул, что есть исключения, которые касаются тех женщин, которым по медицинским показаниям прививка не рекомендуется.

25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований, эксперты приняли решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник-V") у беременных. Министр уточнил, что "таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".