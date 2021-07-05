Сирены включили в Туапсинском районе из-за штормового предупреждения

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Власти Туапсинского района, расположенного рядом с Сочи, где с 4 июля идут дожди, включили звуковое оповещение населения об угрозе возможных подтоплений в условиях действующего штормового предупреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Подтоплений пока нет. Сирены оповещают население", - сообщили в администрации.

По данным администрации Туапсинского района, по 8 июля здесь ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с, формирование смерчей, возможен подъем уровня воды в реках, высока вероятность возникновения ЧС.

О ситуации в Сочи

В Сочи из-за сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Херота, Псоу, Мзымта до неблагоприятных отметок. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, наблюдались падения деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома, подтоплен технический этаж больницы в Хосте. По данным оперативного штаба по Краснодарскому краю, в Сочи работают сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов, жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром, дождь продолжается до сих пор. На отдельных участках города затруднено движение транспорта. Из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево, один человек погиб, двое пострадали, всего ветром повалило 34 дерева, семь населенных пунктов локально остались без света. В социальных сетях жители и гости города делятся фото и видео автомобилей, которые заглохли из-за подтоплений.