Кузнецова: почти 200 тыс. детей не получили жилье после выпуска из сиротских учреждений

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 200 тыс. выпускников сиротских учреждений России еще не получили свои квартиры. Об этом сообщила в понедельник в ходе в вебинара "Семейный прием" на площадке партии "Единая Россия" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Тема жилья детей-сирот неоднократно становилась предметным поручением президента. К сожалению, решений до сих пор нет. У нас 283 тыс. сирот стоят на учете на получение жилья, у 192 тыс. человек это право не реализовано", - сказала Кузнецова, уточнив, что в целом по стране количество таких детей увеличилось на 2,2%.

По словам Кузнецовой, в этой проблеме есть как недоработка в части правовой грамотности этих детей, так и, в большей степени, некомпетентность тех органов, с которыми выпускник имеет дело. "Выпускнику сиротского учреждения до 23 лет никто не вправе отказать и далее в льготах и пособиях, если он доказывает проживание на этой территории, договор аренды, например. То есть [имеется] возможность доказать факт проживания. После 23 лет у сирот возникает проблема. На работу устроиться невозможно - нет регистрации, зарегистрироваться невозможно - нет работы", - отметила Кузнецова.

По ее словам, для решения этой проблемы надо законодательно обязать регионы регистрировать этих детей. "Иначе они получат эту регистрацию в учреждениях службы исполнения наказания. По статистике у нас выпускники сиротских учреждений потихонечку оказываются там. Не все, конечно, но изрядная доля. Вот сейчас рост на 13% детей в тюрьмах в возрасте 18 плюс и большая доля после 23 лет. Порядка 50% роста преступлений, не связанных с лишением свободы. То есть они уже встали на путь нарушения закона", - сказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что сейчас очень важно проработать вопрос об обязательной регистрации выпускников сиротских учреждений, детей-сирот, детей, которые были в приемных семьях, с законодателями. "Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно помогают решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательного нет. Должно быть не сочинение на тему, а жилье. Тогда и вопроса этого не встанет", - сказала Кузнецова.

По ее словам, движение в этом направлении все же есть. "Мы просили передать полномочия Минстрою России и создать специальную программу для обеспечения жильем детей-сирот, какая есть в отношении других категорий граждан", - сказала Кузнецова, отметив, что если это решение будет реализовано, то у детей будет жилье и "не надо будет сочинять, где им регистрироваться".

Необходимость проработать вопрос

Кузнецова предложила проработать вопрос об обязательной регистрации выпускников сиротских учреждений на законодательном уровне.

"Важно вместе с законодателями проработать вопрос об обязательной регистрации выпускников сиротских учреждений. Это касается и тех, кто находился в приемных семьях, но после 18 лет оказался на улице", - сказала она.

Также детский омбудсмен отметила, что следует изучить "те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос". "Ответа для взрослых сирот сейчас законодательного нет. Он должен быть", - подчеркнула уполномоченный.