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Мурашко призвал расширять возможности вакцинации от COVID-19 для медиков по всей стране

Минздрав также направил в регионы указания по организации вакцинации пациентов, проходящих плановое лечение в стационарах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Возможности по вакцинации против новой коронавирусной инфекции для медицинских работников нужно расширять по всей стране. В частности, некоторые клиники уже приступили к вакцинации специалистов на рабочем месте, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Мы поддерживаем возможность для медицинского персонала проходить вакцинацию от COVID-19 на рабочем месте. Медики находятся на передовой борьбы с инфекцией, и нам крайне важно защитить их здоровье. Ряд клиник, такие как университетские клиники Сеченовского университета, провели вакцинацию на рабочем месте почти всего коллектива еще в прошлом сентябре. Необходимо расширять возможности вакцинации медиков по всей стране", - сказал он.

Мурашко также сообщил, что Минздрав РФ направил в регионы указания по организации вакцинации пациентов, проходящих плановое лечение в стационарах, и медработников.

Ранее главный врач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что кабинеты вакцинации от коронавируса для сотрудников создали в стационарах Москвы, первый такой начал работать в его больнице.

Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 8:00 мск до 22:00 мск. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8 утра и до тех пор, пока прививку не сделают всем желающим в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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