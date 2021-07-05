Мурашко призвал расширять возможности вакцинации от COVID-19 для медиков по всей стране

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Возможности по вакцинации против новой коронавирусной инфекции для медицинских работников нужно расширять по всей стране. В частности, некоторые клиники уже приступили к вакцинации специалистов на рабочем месте, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы поддерживаем возможность для медицинского персонала проходить вакцинацию от COVID-19 на рабочем месте. Медики находятся на передовой борьбы с инфекцией, и нам крайне важно защитить их здоровье. Ряд клиник, такие как университетские клиники Сеченовского университета, провели вакцинацию на рабочем месте почти всего коллектива еще в прошлом сентябре. Необходимо расширять возможности вакцинации медиков по всей стране", - сказал он.

Мурашко также сообщил, что Минздрав РФ направил в регионы указания по организации вакцинации пациентов, проходящих плановое лечение в стационарах, и медработников.

Ранее главный врач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что кабинеты вакцинации от коронавируса для сотрудников создали в стационарах Москвы, первый такой начал работать в его больнице.

Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 8:00 мск до 22:00 мск. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8 утра и до тех пор, пока прививку не сделают всем желающим в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.