В Госдуму внесли законопроект об определении порядка работы дорожных камер

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В Госдуму внесен законопроект, призванный навести порядок при расстановке камер на дорогах и защитить водителей от необоснованных штрафов с камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Единой России".

Авторами инициативы выступили единороссы - первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова.

Сенаторы предложили внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о введении единых требований к автоматическим дорожным фото- и видеокамерам, правилам их применения, а также к полученным фото- и видеозаписям. В законопроекте прописаны нормы размещения камер, их обозначения и информирования о местах размещения. Кроме того, должен быть установлен порядок обработки, хранения и направления в уполномоченный орган информации об административных правонарушениях. Определять обязательные требования будет правительство РФ.

"Сейчас камеры фиксируют нарушения ПДД автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке. То есть постановления гражданин получает в электронном виде через портал "Госуслуги". Практика показала, что такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности. Документ позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений и снизит количество неоправданно начисленных штрафов", - пояснил Турчак, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

В пресс-службе отметили, что если в 2019 году для автоматической фиксации нарушений ПДД использовалось 17 тыс. специальных технических средств, то в 2020 году уже более 19,3 тыс. При этом, как подчеркивают разработчики инициативы, на практике камеры могут давать сбои, затрудняя работу контрольно-надзорных органов, а также вызывая недовольство граждан. Например, в Москве, Татарстане, Волгоградской, Вологодской и Тюменской областях из-за некорректной работы камер при фактическом отсутствии события правонарушения десятки тысяч водителей были вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления.

В пресс-службе напомнили, что в "Единой России" еще летом 2019 года предложили законодательно установить четкий порядок определения мест для размещения камер фото- и видеофиксации на дорогах. Генпрокуратура при проверке соблюдения норм установки камер в регионах выявила серьезные нарушения. Депутаты от партии отмечали, что система фиксации нарушений не защищена от превращения ее в инструмент зарабатывания денег. Позже правительство учло в проекте ПДД предложения фракции "Единой России" об информировании водителей о мобильных камерах на дорогах. Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже дала на документ положительный отзыв.

Переходный период

В свою очередь соавтор законопроекта Ирина Рукавишникова отметила, что существенная деталь этого проекта состоит в том, что он подразумевает шестимесячный переходный период с момента подписания федерального закона. "За это время правительство России подготовит качественные требования и стандарты размещения видеокамер на дорогах, их программного обеспечения и т. д. С их внедрением проблема назначения штрафов, которые должным образом документально не подтверждены и могут быть оспорены через суд, уйдет", - указала она.

Сенатор подчеркнула, что законопроект направлен на обеспечение правовых гарантий законности и обоснованности привлечения граждан к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения.