Эксперт заявил, что вакцинироваться от ковида можно при легкой респираторной инфекции

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пациент при желании может вакцинироваться от ковида при легкой респираторной инфекции или легкой диарее, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В инструкции четко написано, что любое острое инфекционное заболевание тяжелой, среднетяжелой форм, респираторная инфекция - отвод от прививок на две-три недели. Если легкая диарея или легкая респираторная инфекция, вакцинация может проводиться по вашему желанию", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной текущей ситуации с коронавирусом в России и прогнозам эпидемиологической обстановки на ближайшие время.

По словам эксперта, для хронических заболеваний также определены поводы для отвода от прививки.

"Для хронических заболеваний также определены границы - медикаментозные ремиссии в течение одного месяца. То есть если у вас стабильное артериальное давление, у вас стабильный сахар, стабильные гормоны щитовидной железы, вы можете вакцинироваться так же, как лица, которые не имеют этих проблем", - сообщил Горелов.

Он добавил, что люди старше 65 лет имеют багаж хронических заболеваний, и им важно привиться, поскольку коронавирус обостряет эти заболевания.

"Почему говорят 65 плюс? Это лица, которые имеют багаж хронических заболеваний. И вот коронавирус является не только фактором, который приводит к летальности или вызывает сам хронические заболевания, но, к сожалению, обостряет хронические заболевания <…> Для того, чтобы не нарушить динамическое равновесие, хрупкое равновесие здоровья, которое вы получили на фоне ремиссии, как раз нужно идти вакцинироваться", - сказал эпидемиолог.

Он также отметил, что привиться могут и беременные женщины, пока только одним препаратом - "Cпутник V".