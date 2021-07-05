Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявлен в Красноярске на сутки, до вечера 6 июля. Об этом сообщили в понедельник в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ ввели в Красноярске в пятый раз с начала 2021 года. В последний раз он действовал с 30 января до 3 февраля.

"С 18 часов (14:00 мск) 5 июля 2021 года до 19 часов (15:00 мск) 6 июля 2021 г. на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Согласно данным Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, на 17:40 (13:40 мск) фиксируется превышение ПДК по сероводороду в микрорайоне Солнечном.

Также режим НМУ первой степени опасности введен в городе Минусинске на юге края с 15:00 (11:00 мск) 5 июля до 07:00 (03:00 мск) 7 июля. По данным синоптиков, в этих городах установилась жаркая безветренная погода.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.