Синоптики ожидают повторного подъема уровня рек в Сочи во второй половине дня

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Повторный подъем уровня воды в реках Сочи из-за обильных осадков ожидается во второй половине дня, 6 июля погода должна нормализоваться, сообщил в эфире "Россия-24" заведующий отделом гидрологических прогнозов Росгидрометцентра России Юрий Симонов.

"Сейчас уровни воды стабилизировались, немного пошли на спад, но во второй половине дня мы ожидаем опять осадки и продолжение подъема уровня воды до опасных отметок, предупреждение действует до конца сегодняшних суток. Начиная с завтрашнего дня, ожидаем, что погода улучшится", - сказал Симонов.

Он добавил, что в районе реки Кепши, которая ранее вышла из берегов, идет расчистка русла реки. Подъем воды связан с тем, что галечный материал, который сходит из-за осадков, перегородил русло, из-за чего возникла естественная плотина.

За 12 часов в Сочи выпало более суточной нормы осадков, отметил Симонов.

О ситуации

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром, в некоторых районах города дождь продолжается до сих пор. На отдельных участках затруднено движение транспорта. Из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево, один человек погиб, двое пострадали, ветром повалены десятки деревьев, семь населенных пунктов локально остались без света. В социальных сетях жители и гости города делятся фото и видео автомобилей, которых снесло течением реки.

Подтопления отмечаются в гостиницах и пансионатах, также затоплены подвальные помещения больницы в Хостинском районе. Специалисты устраняют последствия непогоды. В Адлерском районе из детского сада эвакуировали пятерых детей и троих взрослых, также сообщается о возможном повреждении газовой трубы.