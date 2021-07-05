Село Кепша в Сочи оказалось отрезано из-за дождей

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Дожди, идущие с 4 июля в Сочи, размыли единственную подъездную дорогу к селу Кепша, где проживают почти 300 человек. Власти организуют подвоз воды и продуктов населению, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале в понедельник.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что в селе Кепша в зоне подтопления находятся несколько двухэтажных многоквартирных и частных жилых домов, сейчас эвакуация жильцам не требуется.

"Вода в 40 метрах от домов и уже начинает уходить. Но единственную подъездную дорогу к населенному пункту размыло. Поручил организовать подвоз питьевой воды и продуктов", - говорится в сообщении главы региона. Уточняется, что в насаленном пункте проживают около 280 человек.

Губернатор Краснодарского края также отметил, что в поселке Кудепста река вышла из берегов, в результате чего подтопило первые этажи жилых домов. Воду, ил и грязь убирают спасатели, мониторинговые группы оценивают ущерб.

О ситуации в Сочи

Ливни в сопровождении шквалистого ветра идут в Сочи с воскресенья, накануне в Адлерском районе на людей упало дерево, один человек погиб, двое пострадали, всего ветром было повалено несколько десятков деревьев, семь населенных пунктов локально остались без света.

5 июля оперативный штаб по региону сообщал, что в Сочи работают сирены для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов, жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. По данным Копайгородского, подтопило техническое помещение в подвале и на первом этаже Городской больницы № 3 в Хосте, наблюдаются локальные подтопления в Адлерском и Хостинском районах. В районе ТЦ "Александрия" дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку.

За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек в Сочи уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей. Пляжи в Сочи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены.