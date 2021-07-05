Число обращений к детскому омбудсмену за три года увеличилось на 40%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Число обращений к уполномоченному по правам ребенка в России за три года увеличилось почти на 40%. Об этом сообщила в понедельник в ходе в вебинара "Семейный прием" на площадке партии "Единая Россия" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"За последние три года число обращений к нам выросло почти на 40%. Сейчас меняются форматы, удобно общаться по электронной почте, на 36% выросло число обращений по электронной почте только за последний год", - указала Кузнецова.

По ее словам, аппарат уполномоченного старается отвечать на обращения максимально оперативно. "Стараемся отвечать оперативно, это общение очень ценное", - отметила омбудсмен.

Так, по ее словам, на основании обращений от мам были решены вопросы туберкулин-диагностики. "Нужны были альтернативные методы, не все хотели ставить [реакцию] Манту, без которой не пускали в детский сад. Нам удалось вместе добиться того, чтобы ввели альтернативное право диагностировать туберкулез другим методом", - сказала Кузнецова. Затем, по ее словам, удалось добиться того, чтобы тесты для этой диагностики стали производить в России. "Следующий шаг - чтобы они стали бесплатными и доступными. Это тоже работа, которую нам надо сделать вместе", - подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, обращения носят конкретный характер, а также показывают сбои в работе различных учреждений.