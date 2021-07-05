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Сильные ливни и грозы, сопровождаемые ветром, пройдут в Волгоградской области

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 5 по 7 июля

ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Ливневые дожди и грозы, сопровождаемые местами градом и сильным ветром, пройдут в Волгоградской области с 5 по 7 июля включительно, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в понедельник.

"По сообщению Волгоградского ЦГМС, в период с 5 по 7 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуется при сильном ветре не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами, не стоять рядом с шаткими строениями и линиями электропередачи, не выходить на водоем на маломерных судах.

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